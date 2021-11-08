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Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı - Son Dakika

Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı

08.11.2021 20:55
Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı

Singapur'da zihinsel engelli olarak kabul edilen 69 IQ seviyesine sahip olan Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı.

Singapur'da zihinsel engelli olarak kabul edilen 69 IQ seviyesine sahip olan Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı.

Singapur'da 2009 yılında uyluğuna bağlı yaklaşık 43 gram eroini Malezya'dan Singapur'a sokmaya çalışırken yakalanan Nagaenthran Dharmalingam isimli uyuşturucu kaçakçısının idam cezası, Malezyalı yetkililer ve insan hakları gruplarının girişimleri sonucu düşük IQ'su nedeniyle durduruldu. Mahkeme daha önce verdiği kararda Nagaenthran'ın aklı başında ve ne yaptığının farkında olduğuna hükmetse de, başka bir mahkeme bu kez Nagaenthran'ın sınırlı zihinsel kapasiteye sahip olduğuna karar vererek, çarşamba günkü idam cezasını askıya aldı. Dava, Nagaenthran'ın aklı başında olmadığı gerekçesiyle yarın temyiz mahkemesinde yeniden görülecek.

IQ seviyesi 69 çıkmıştı

Bir tıp uzmanı tarafından IQ testine sokulan Nagaenthran'ın IQ'su zihinsel engelli kabul edilen 69 seviyesinde çıkmıştı. Singapur hükümeti ise, Nagaenthran'ın "eylemlerinin doğasını açıkça anladığını ve yaptığının doğruluğunu veya yanlışlığını yargılama duygusunu kaybetmediğini" ifade etmişti.

Nagaenthran'ın avukatı M. Ravi yaptığı açıklamada, müvekkilinin mağdur olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Oyun oynandı. Operasyonunun kurbanı. Tedaviye ve yardıma ihtiyacı var" dedi.

60 bin kişi dilekçe imzalamıştı

Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca bir akıl hastasının infazının yasak olduğunu belirterek 60 bin kişi dilekçe imzalamış ve Devlet Başkanı Halimah Yacob'tan Nagaenthran'ı affetmesini istemişti.

Singapur dünyanın en katı uyuşturucu yasalarına sahip ülke olarak bilinirken, idam cezaları büyük ölçüde tartışmasız olarak kabul ediliyor. - SİNGAPUR

İdam Cezası, Uyuşturucu, Singapur, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Singapur'da 69 IQ'ya sahip uyuşturucu kaçakçısının idam cezası askıya alındı - Son Dakika
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