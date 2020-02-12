Singapur'da banka korona yüzünden tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Singapur'da banka korona yüzünden tahliye edildi - Son Dakika

Singapur'da banka korona yüzünden tahliye edildi

7 saat önce

Singapur'un en büyük bankası DBS, bir çalışanında korona virüsü tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

Singapur'da banka korona yüzünden tahliye edildi, System.String[]

Singapur'un en büyük bankası DBS, bir çalışanında korona virüsü tespit edilmesinin ardından kapatıldı. Bankada çalışan 300 kişi tahliye edildi.


Korona virüsü salgınının kısa sürede dünya genelinde etkisini arttırmasıyla ölü sayısı da giderek yükseliyor. Toplamda 47 korona virüsü vakasının görüldüğü Singapur'da ülkenin en büyük bankası DBS, bir kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından alarma geçti. Korona virüsü tespit edilen kişinin bulunduğu bankanın 43. katındaki 300 çalışan evlerine gönderildi.


Çin'den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü Singapur'daki banka tarafından yapılan açıklamada, "Hasta ile aynı katta bulunanlar tedbir amaçlı evlerine gönderildi. Bu zor dönemlerde, bankamız hasta çalışanımız ver ailesine gerekli desteği verecektir" denildi.


Bankada ortak kullanılan alanlarda geniş kapsamlı temizlik yapıldı. Tahliye edilen banka çalışanlarına maske ve ateş ölçer dağıtıldı. - SİNGAPUR

Singapur, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı
Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Singapur'da banka korona yüzünden tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]