Singapur'da bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildi - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen bir aylık aranın ardından bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildi.

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yerel halk arasındaki günlük Kovid-19 vakası sayısının son 12 haftada yarı yarıya düşmesi nedeniyle bazı iş yerlerinin 12 Mayıs itibarıyla kademeli olarak açılacağını duyurdu.

Yong, bu kapsamda, berberler, çamaşırhaneler, evcil hayvan malzemeleri satan iş yerleri ve bazı gıda perakendecilerinin bir aylık aranın ardından faaliyete devam edeceğini belirtti.

Kovid-19 kısıtlamalarının salgının yeniden yükselmesini engellemek amacıyla tedbirli şekilde esnetilececeğini bildiren Yong, ulusal sınavlara girecek öğrencilerin de küçük gruplar halinde eğitime başlayacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün 447 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 bin 548'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışa, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerin neden olduğu belirtilmişti.

Güney Kore'de 6 yeni vaka, 2 ölü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 6 yeni vaka saptandı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk vakanın 20 Ocak'ta görüldüğü ülkede günlük vaka sayısı 909 ile 29 Şubat'ta zirveye çıkmıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vakaları geçen ay başından bu yana kademeli olarak düşerken, 17 Nisan'dan itibaren günlük 20 vakanın altında seyrediyor.

Ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 780'e, ölü sayısı 250'ye yükseldi.