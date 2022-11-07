Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler

Ağrı'da otobüs ile yakıt yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Singapur'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. Singapur'un en büyük su samuru gruplarından Bishan ailesi ve Marina ailesi, bir parkta karşı karşıya geldi. İki ailenin üyeleri kıyasıya bir kavgaya tutuştu.

KAVGA NEDENLERİ ÇOK İLGİNÇ

İki ailenin kavga nedenleri de sosyal medya kullanıcıları tarafından çok merak edildi. Buna göre Bishan ile Marina ailelerinin 2014 yılından bu yana bölgede hakimiyet mücadelesi verdikleri ve 'ekmek kavgası'na tutuştukları öğrenildi.

ZAMAN ZAMAN GERİLİYORLAR

Sosyal medya kullanıcılarının bölgeden aktardığı bilgilere göre ise su samuru aileleri arasında zaman zaman sinirlerin gerildiği ve böyle manzaralar ortaya çıktığı belirtildi.