Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler

07.11.2022 17:51

Singapur'da bölgenin en büyük su samuru gruplarından biri olan Bishan ile Marina ailesi, bir parkta karşı karşıya geldi. Ölümcül bir kapışmaya tutulan su samuru ailelerinin, 2014'ten bu yana bölgede egemenlik mücadelesi verdiği öğrenildi.

Singapur'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. Singapur'un en büyük su samuru gruplarından Bishan ailesi ve Marina ailesi, bir parkta karşı karşıya geldi. İki ailenin üyeleri kıyasıya bir kavgaya tutuştu.

KAVGA NEDENLERİ ÇOK İLGİNÇ

İki ailenin kavga nedenleri de sosyal medya kullanıcıları tarafından çok merak edildi. Buna göre Bishan ile Marina ailelerinin 2014 yılından bu yana bölgede hakimiyet mücadelesi verdikleri ve 'ekmek kavgası'na tutuştukları öğrenildi.

ZAMAN ZAMAN GERİLİYORLAR

Sosyal medya kullanıcılarının bölgeden aktardığı bilgilere göre ise su samuru aileleri arasında zaman zaman sinirlerin gerildiği ve böyle manzaralar ortaya çıktığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Singapur'da ürünleri toplatılan Türk şirketin açıklamasına tepki yağdı Singapur'da ürünleri toplatılan Türk şirketin açıklamasına tepki yağdı

Singapur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler - Son Dakika


Son Dakika
17:46 Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile eşleşmelerine isyan etti: Her zaman en zor kurayı çekiyoruz
17:33 Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler
17:17 Disney Plus, 8 Aralık'tan itibaren abonelik ücretlerine zam yapacak
17:07 Balotelli, İsviçre'de ortalığı karıştırdı! Tarihi ceza kapıda
16:56 Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak
16:37 Kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek! Finansal ve aşk ilişkilerinde yaşanacak sorunlara dikkat
16:26 Genç kadının aldattığı eşine attığı mesajları okuyan Müge Anlı, büyük şaşkınlık yaşadı: Senin kafan kırık mı?
16:23 Çin'de büyük korku yaratan görüntü! Kafası korkuluklara sıkışan bebek metrelerce yüksekte asılı kaldı
16:19 TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
16:16 Trabzonspor'un rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Basel ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 17:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement