Singapur'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. Singapur'un en büyük su samuru gruplarından Bishan ailesi ve Marina ailesi, bir parkta karşı karşıya geldi. İki ailenin üyeleri kıyasıya bir kavgaya tutuştu.
İki ailenin kavga nedenleri de sosyal medya kullanıcıları tarafından çok merak edildi. Buna göre Bishan ile Marina ailelerinin 2014 yılından bu yana bölgede hakimiyet mücadelesi verdikleri ve 'ekmek kavgası'na tutuştukları öğrenildi.
Sosyal medya kullanıcılarının bölgeden aktardığı bilgilere göre ise su samuru aileleri arasında zaman zaman sinirlerin gerildiği ve böyle manzaralar ortaya çıktığı belirtildi.
Son Dakika › Yaşam › Singapur'da iki su samuru ailes, ölümcül bir kavgaya tutuldu! büyük hesaplaşması! İşte o görüntüler - Son Dakika