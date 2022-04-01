Singapur'da çalışan binlerce Malezyalı, sınırın açılmasıyla ülkesine döndü - Son Dakika

KUALA Malezya'nın Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını 2 yılın ardından ziyaretçilere açmasının ardından Singapur'da çalışan binlerce Malezyalı ülkesine döndü.

Ülkesine dönmeyi bekleyen binlerce Malezyalı, dün gece geç saatlerde Singapur sınırında uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi yaya kimi de araba ve motosikletlerle sınırı geçerek Malezya'ya girdi.

Malezya ve Singapur'u birbirine bağlayan Johor Geçidi'nde aile bireyleri yakınlarını beklerken havai fişekler atıldı. Bekleyenler "tekrar hoş geldiniz" çığlıkları attı.

Dünyanın en işlek karayollarından biri olarak gösterilen Malezya-Singapur kara sınırı 29 Kasım 2021'de kısmen açılmış ve sadece 1500 kişinin geçmesine izin verilmişti.

Sınırlar kapatılmadan önce, çoğu Singapur'da çalışan Malezyalılar olmak üzere her gün 350 binden fazla insan söz konusu geçidi kullanıyordu.

Singapur Göçmenlik ve Kontrol Noktaları Kurumundan yapılan açıklamada, cuma günü erken saatlerde 11 binden fazla yolcunun kontrol noktalarından geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Malezyalı yetkililer, sınırların iki sene sonra tekrar açılmasıyla ilk haftada yaklaşık 400 bin kişinin sınırı geçeceğini tahmin ediyor.

Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, Kovid-19'la mücadele kapsamında kapatılan sınırları 1 Nisan itibarıyla açma kararı almıştı.

Buna göre yabancı ziyaretçiler, "MyTravelPass" sisteminden onay almak zorunda kalmadan ülkeye giriş-çıkış yapabilecek.

Öte yandan çift doz aşılı yabancı ziyaretçilerin karantinada kalma zorunluluğu kaldırılırken, ziyaretçilerin ülkeye girmeden PCR testi yaptırmaları yeterli olacak.

Malezya, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek için 18 Mart 2020'den bu yana uluslararası sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatmıştı.