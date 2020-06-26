Singapur'da camiler yeniden açıldı - Son Dakika

Singapur'da camiler yeniden açıldı

Singapur'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan camiler, yeniden açıldı.

Singapur'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan camiler, yeniden açıldı. Camilerde yoğunluğun önlenmesi için internet üzerinden önceden rezervasyon yaptırma şartı getirildi.

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Dünyada etkisini sürdüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülkede normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirler hafifletiliyor. Singapur'da salgın tehlikesi nedeniyle kapatılan camiler bugün yeniden açıldı. Cami girişinde ateş ölçümü yapılırken, namazlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı. Ayrıca camilerde her namaz vakti için 50 kişilik kontenjan belirlendi. Singapur İslami Dini Konseyi (MUIS) tarafından yapılan açıklamada, "Bu mübarek cuma günü camilerde namazlara yeniden başlıyoruz. Birçoğunun cuma namazlarını dört gözle beklediğini biliyoruz, biz de öyle" ifadeleri kullanıldı.


Camilerde namaz kılmak isteyenlerin internet üzerinden rezervasyon yaptırmalarının zorunlu olduğu duyuruldu. 3 Temmuz ve 10 Temmuz'daki cuma namazları için de rezervasyon yaptırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, camiye gelecek kişilerin abdestli ve maskeli bir şekilde gelmeleri istendi. - SİNGAPUR

Koronavirüs, Singapur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:52 Kaynak: İHA

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