Son Dakika Haberleri: Singapur'da Deng Hummasından Bir Kişi Öldü

Singapur'da Deng Hummasından Bir Kişi Öldü

56 dakika önce

KUALA Singapur'da bir kişi deng humması nedeniyle hayatını kaybetti.

Singapur'da Deng Hummasından Bir Kişi Öldü, System.String[]
KUALA Singapur'da bir kişi deng humması nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Bedok Reservoir Road bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki bir kişi, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan deng humması virüsünden yaşamını yitirdi.

Ölen kişinin ismi açıklanmazken, yetkililer vakanın 2019'da Singapur'daki ilk deng humması ölümü olduğunu belirtti.

Ulusal Çevre Ajansının açıkladığı verilere göre, geçen yıl Singapur'da 5 kişi deng hummasından hayatını kaybetti.

Ülkede 30 Aralık-8 Şubat arasında bin 186 deng humması vakasının görüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:28 Kaynak: AA

Singapur, Güncel
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