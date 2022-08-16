Video: Singapur'da Doğan Dev Panda Le Le Bir Yaşına Girdi

Singapur'da doğan ilk dev panda yavrusu Le Le, Pazar günü ilk doğum gününü kutladı.

Erkek yavru, Singapur'un nehir temalı vahşi yaşam parkı River Wonders'ta ailesiyle birlikte yaşıyor.

River Wonders tarafından Cuma günü yapılan basın açıklamasında, geçen yıl 200 gram tüysüz bir bebek olan Le Le'nin 33 kilogramın üzerinde tüylü ve enerjik bir ayıya dönüştüğü belirtildi.

Cuma sabahı yavrunun doğum günü için parkta erken bir kutlama olarak düzenlenen basın toplantısında havuç, bambu ve yenilebilir çiçeklerle süslenmiş üç katlı bir buzlu pasta, Le Le'nin bakım ekibi tarafından yavru ayıya sunuldu.

Le Le, dev pandalar Kai Kai ve Jia Jia'nın yavrusu olarak 14 Ağustos 2021'de dünyaya geldi. Anne ve baba panda 2012'de Çin'den ödünç alınarak Singapur'a getirilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor.