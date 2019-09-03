Son Dakika Haberleri: Singapur'da eşini yolcu etmek isteyen kişi 'havaalanını amacı dışında kullanmaktan' gözaltına alındı
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Singapur'da eşini yolcu etmek isteyen kişi 'havaalanını amacı dışında kullanmaktan' gözaltına alındı

3 saat önce

Singapur'da 27 yaşında bir kişi, herhangi bir yere gitme amacında olmadığı, sadece eşini yolcu edip el sallama maksadıyla bilet aldığının tespit edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı

Singapur'da eşini yolcu etmek isteyen kişi 'havaalanını amacı dışında kullanmaktan' gözaltına alındı, System.String[]

Singapur Changi Havalimanı, kelebek kubbeleri, ayçiçeği, bambu ve kaktüs bahçelerinin yanı sıra dört farklı terminali ile her yıl on milyonlarca yolcu tarafından kullanılıyor ve mütemadiyen dünyanın en güzel havaalanı seçiliyor.


Ancak kimileri Changi Havaalanı'nı amacının dışında kullanmaya kalkınca cezaya mahkum ediliyor.

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Singapur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:08 
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