Singapur'da eşini yolcu etmek isteyen kişi 'havaalanını amacı dışında kullanmaktan' gözaltına alındı

Singapur Changi Havalimanı, kelebek kubbeleri, ayçiçeği, bambu ve kaktüs bahçelerinin yanı sıra dört farklı terminali ile her yıl on milyonlarca yolcu tarafından kullanılıyor ve mütemadiyen dünyanın en güzel havaalanı seçiliyor.



Ancak kimileri Changi Havaalanı'nı amacının dışında kullanmaya kalkınca cezaya mahkum ediliyor.