Singapur'da eşini yolcu etmek isteyen kişi 'havaalanını amacı dışında kullanmaktan' gözaltına alındı
3 saat önce
Singapur'da 27 yaşında bir kişi, herhangi bir yere gitme amacında olmadığı, sadece eşini yolcu edip el sallama maksadıyla bilet aldığının tespit edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı
Singapur Changi Havalimanı, kelebek kubbeleri, ayçiçeği, bambu ve kaktüs bahçelerinin yanı sıra dört farklı terminali ile her yıl on milyonlarca yolcu tarafından kullanılıyor ve mütemadiyen dünyanın en güzel havaalanı seçiliyor.
Ancak kimileri Changi Havaalanı'nı amacının dışında kullanmaya kalkınca cezaya mahkum ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:08
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