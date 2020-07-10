Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı - Son Dakika

Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı

KUALA Singapur'da bugün yapılacak 13'üncü Genel Seçimler için oy kullanma işlemleri başladı.

KUALA Singapur'da bugün yapılacak 13'üncü Genel Seçimler için oy kullanma işlemleri başladı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde seçime giden ülkede, yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri akşam 20.00'ye kadar sürecek.

Sıkı Kovid-19 tedbirleri altında kurulan 1100 oy kullanma merkezinde yaklaşık 2 milyon 650 bin seçmen, ülkenin geleceğini belirleyecek.

Bu yıl eylül ayında yapılması öngörülen seçimlerin, ülkede etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi öngörülüyordu.

Başbakan Lee Hsien Loong'un 23 Haziran'da Cumhurbaşkanı Halime Yakub'a erken seçime gidilebilmesi için parlamentoyu feshetme tavsiyesinde bulunmasının ardından meclis feshedilerek, 10 Temmuz'da seçimlerin yapılması kararı alındı.

Halkın Hareketi Partisinin yeniden iktidar olması bekleniyor

Singapur'u, bağımsızlığını kazandığı 1965'ten bu yana ülkenin kurucu idaresi olarak bilinen Halkın Hareketi Partisi (PAP) yönetiyor.

En son 2015'te düzenlenen genel seçimleri yüzde 69,9 oyla kazanan PAP, parlamentoda 83 sandalye kazanarak meclis çoğunluğunu elde etti.

Bu yılki seçimlerde de ana muhalefetteki Singapur İşçi Partisi (WP) ve 11 ayrı muhalefet partisiyle yarışacak PAP'nin, seçimlerden yine galip ayrılacağı tahmin ediliyor.

İktidar ve muhalefet adaylarının meclisteki 93 sandalyenin tamamı için yarışacağı seçimler, ülke tarihinde bütün meclis koltuklarının çok adaylı yarışla belirleneceği ikinci genel seçim olacak.

Bundan önceki seçimlerin çoğunda muhalefet partileri, meclis sandalyelerinin hepsine aday çıkaracak desteği bulamamıştı.

Kovid-19 salgını ve ekonomik kriz, seçmenin kararını etkileyebilir

Singapur basınında yer alan değerlendirmelerde, hükümetin Kovid-19 sürecindeki salgın yönetimi ve salgının yol açtığı ekonomik krizin, seçimlerin sonucunu belirleyen faktörler olacağı belirtiliyor.

Nisanın başından bu yana Kovid-19 vakalarının yoğun bir şekilde artarak mayıs ayında aktif vakaların 20 binin üzerine çıkması, hükümetin salgını önleme politikalarının eleştirilmesine neden oldu.

Hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerin toplam 45 bin 423 vakanın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturması, hükümetin yabancı işçilerin sağlığına önem göstermediği yönündeki tepkilerin artmasına yol açtı.

Aktif vakaların 3 bin 752'ye düşmesine rağmen ülkedeki günlük vaka artışları hala 100'ün üzerinde seyrederken, halkın büyük çoğunluğu genel seçimlerin sağlık güvenliği içinde yapılıp yapılmayacağı konusunda endişe taşıyor.

Kovid-19'un yol açtığı ekonomik kriz de hükümetin önündeki bir diğer seçim sınavı olarak öne çıkıyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari rekabet nedeniyle geçen yıldan bu yana durgunlaşan Singapur ekonomisinin, Kovid-19 salgınıyla birlikte tarihinin en kötü dönemini yaşaması bekleniyor.

Ticaret ve Endüstri Bakanlığının verilerine göre, ülke ekonomisinin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 4 ila 7 oranında küçülmesi bekleniyor.

Singapur basınındaki yorumlarda, hükümetin salgın yönetimindeki eksiklikleri ve Kovid-19'un ekonomik sonuçlarının seçmenin kararını ciddi oranda etkileyebileceği belirtiliyor.

Singapur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 07:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı - Son Dakika
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