Singapur'da göçmen işçilerin neredeyse yarısı Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Singapur'da göçmen işçilerin neredeyse yarısı Kovid-19'a yakalandı

16.12.2020 12:53
Singapur'da göçmen işçilerin neredeyse yarısı Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Singapur'da göçmen işçilerin neredeyse yarısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Singapur'da göçmen işçilerin neredeyse yarısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığının hafta başında internet sitesinde yayımladığı rapor, Kovid-19 salgınında ülkede 323 bin göçmen işçinin yüzde 47'sine tekabül eden 152 binine virüs bulaştığını ortaya koydu.

Göçmen işçilerden 54 binin aktif vaka olduğu, 98 bininin Kovid-19'a yakalanıp iyileştiği belirtildi.

İşçi hakları savunucusu "Transient Workers Count Too" örgütünden yapılan açıklamada, "Singapur'da göçmen işçilerin neredeyse yarısının son dokuz ayda Kovid-19'a yakalandığı zaten biliniyordu. Bu nedenle Bakanlık tarafından açıklanan veriler şaşırtıcı değil." ifadeleri kullanıldı.

Örgüt yetkilisi Alex Au, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Çoğunluğu birbirine çok yakın tesislerin ortasında, birkaç erkeğin aynı odayı paylaştığı büyük yatakhanelerde yaşayan işçiler, nisan ayında vakaların ortaya çıkmasından bu yana nüfusun geri kalanından tecrit edildi. Birçoğu sekiz aydır kilit altında olan bu işçilere, Singapur hükümetinin mahkum muamelesi yapması için hiçbir gerekçe yok." dedi.

Au, Bakanlığın ekim ayından bu yana işçilerin kaldığı yatakhanelerde günlerce yeni vaka tespit edilmediği açıklamasına rağmen Singapur'da göçmen işçilere mahkum muamelesinin devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirterek "Bakanlık bu kişilerin tecrit edilmediğini, odalarında kalmalarının tavsiye edildiğini söylese de odalar kalabalık olduğundan bunun çok daha riskli olduğu bir gerçek." diye konuştu.

-Singapur'un Kovid-19 ile mücadelesi

Singapur'da ilk Kovid-19 vakaları ocak ayında kaydedildi ancak titiz bir temas izleme programı sayesinde ülke, başlangıçta enfeksiyonları kontrol altında tutmayı başardı.

Ancak Kovid-19 göçmen işçiler arasında yayılmaya başladığında, yetkililer tüm enfekte olanların izini sürmek için izolasyona gitti ve göçmen işçiler arasında sayılar fırlamaya başladı.

Ülkede, geçen aylarda hem genel nüfustaki hem de göçmen işçilerin yaşadığı tesislerdeki enfeksiyonlar neredeyse sıfıra düşmüştü ve yetkililer, genel nüfusa yönelik kısıtlamaların daha da hafifletildiğini duyurmuştu.

Ancak Singapur'un Güney Asya'dan gelen ve büyük ölçüde inşaat ve imalat sektörlerinde çalışan düşük ücretli göçmen işçiler, hareket özgürlüklerine yönelik 2021'de kademeli olarak kaldırılacak kısıtlamalarla karşı karşıya.

Ülkede, 2021'in ilk çeyreğinde, bazı işçilerin takip cihazları takarak ve güvenlik önlemlerine bağlı kalarak ayda bir kez topluma karışmalarına izin verilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da göçmen işçilerin neredeyse yarısı Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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