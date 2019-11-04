Son Dakika Haberleri: Singapur'da kaldırımlarda elektrikli scooter yasağı
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Singapur'da kaldırımlarda elektrikli scooter yasağı

6 saat önce

Singapur'da yayaların karıştığı bir dizi kazadan sonra kaldırımlarda elektrikli scooter kullanımı yasaklandı.

Singapur'da kaldırımlarda elektrikli scooter yasağı, System.String[]

Singapur'da yayaların karıştığı bir dizi kazadan sonra kaldırımlarda elektrikli scooter kullanımı yasaklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur hükümet yetkilisi Lam Pin Min, kaldırımlarda elektrikli scooter yasağının salı gününden itibaren geçerli olacağını, yasağı ihlal edenlerin bin 400 dolara kadar para ya da 3 aya kadar hapisle cezalandırılacağını açıkladı.

Lam, zor bir karar olmasına rağmen yasağın yayaların kendilerini daha güvende hissetmeleri için gerekliliğine dikkati çekti.

Elektrikli scooter üreticilerinden Beam Mobility, kararı "hayal kırıklığıyla" karşıladıklarını açıkladı.

Yetkililer, bundan sonra yemek dağıtım şirketlerinin de elektrikli scooter yerine bisiklet ya da motosiklet kullanmak zorunda kalacağını ifade etti.

Singapur'da eylül ayında 20 yaşındaki bir elektrikli scooter sürücüsü, 65 yaşındaki bir yayaya çarparak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Araç fiyatlarının çok pahalı olduğu Singapur'da son yıllarda elektrikli scooter kullanımı yaygınlaştı.

Yayaların karıştığı kazaların yanı sıra elektrikli scooterların evde şarj edilmesinin de yangın ihtimalini artırdığı ifade ediliyor.

Japonya, Fransa ve ABD'nin bazı şehirlerinde de elektrikli scooterların kaldırımlarda kullanımı yasaklanmıştı.

Singapur, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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