Singapur'da korona virüsü tedbiri - Son Dakika
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Singapur'da korona virüsü tedbiri

6 saat önce

Singapur'daki tüm camilerin korona virüsü endişesiyle en az 5 gün kapalı tutulacağı açıklandı.

Singapur'da korona virüsü tedbiri, System.String[]

Singapur'daki tüm camilerin korona virüsü endişesiyle en az 5 gün kapalı tutulacağı açıklandı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Singapur, komşu ülke Malezya'daki bir dini konferansta 2 cemaat üyesinin enfekte olduğu şüphesinin ardından ülkede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm camileri en az 5 gün boyunca temizlik çalışmaları için kapatma kararı aldı. Singapur İslam Konseyi, kapatma kararın cuma günü yürürlüğe gireceğini belirtirken yetkililerin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki 3 gün süren dini etkinliğe katılan yaklaşık 90 Singapur vatandaşını izlediğini kaydetti.


Singapur Sağlık Bakanlığı da 9 yeni vakadan 2'sinin Malezya'daki etkinliğe katılan kişiler olduğunu açıkladı.


Öte yandan Singapur'da 187 korona vak'ası bulunuyor. - SİNGAPUR

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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