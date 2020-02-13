Singapur'da korona virüsü vakası 58'e yükseldi - Son Dakika
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Singapur'da korona virüsü vakası 58'e yükseldi

6 saat önce

Singapur'da korona virüsü vakası sayısının 58'e yükseldiği belirtildi.

Singapur'da korona virüsü vakası 58'e yükseldi, System.String[]

Singapur'da korona virüsü vakası sayısının 58'e yükseldiği belirtildi.

Singapur'da korona virüsü salgınında vaka sayısında en büyük artış bugün yaşandı. Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 8 yeni vaka daha görüldüğü ve toplam vaka sayısının 58'e yükseldiği belirtildi. Yeni tespit edilenlerin önceki vakalarla bağlantısı olduğu ifade edilen açıklamada, hastalardan 15'inin iyileştiği ve taburcu edildiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında yoğun bakımdaki 7 hastanın ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Korona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 368'e, toplam vaka sayısı ise 60 bin 329'a ulaştı. Bugün Japonya'da salgın nedeniyle ilk ölüm meydana gelirken, daha önce Hong Kong'da ve Filipinler'de 1'er kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Singapur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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