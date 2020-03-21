Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı - Son Dakika
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Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.

Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:34 Kaynak: AA

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