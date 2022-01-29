Singapur'da Kovid-19 aşısı olmayanlara cuma namazına katılmamaları tavsiye edildi - Son Dakika

Singapur'da Kovid-19 aşısı olmayan Müslümanlara cuma namazına katılmamaları tavsiye edildi.

The Strait Times'ın haberine göre, Singapur İslam Dini Konseyi (MUIS), cuma namazının kılındığı camilerde cemaat ve namazla ilgili güncel dini tavsiye yayımladı.

Sağlık nedenleriyle Kovid-19'a karşı aşılanmamış Müslümanların, kendilerini ve başkalarını riske atabileceğinden cuma namazlarını bireysel kılmaları gerektiği belirtildi.

Tavsiyede, sağlık sorunları nedeniyle hasta olan veya aşı yaptırmayan kişilerin cuma namazlarını öğle namazıyla değiştirerek kendilerini ve başkalarını zararlardan korumaları gerektiği kaydedildi.

Bu değişikliğin aşı yaptıran ancak sınırlı namaz alanları nedeniyle her hafta cuma namazını kılacak yer bulamayanlar için de geçerli olduğu aktarıldı.

Tüm Müslüman erkeklerin cuma namazını kılabilmeleri için gerekli adımları atması gerektiği belirtilerek, "Buna, birden fazla dozda Kovid-19 aşısı olmak ve her hafta cuma namazı için kayıt yaptırmak da dahildir." ifadesi kullanıldı.

Endonezya

Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi.

Ülkede son 24 saatte 11 bin 588 yeni vaka ve 17 ölüm bildirildi. Bu, Endonezya'da "ağustostan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, mevcut dalganın büyük olasılıkla şubat sonunda veya mart başında zirve yapacağını aktararak, "Yükseliş çok hızlı olacak. Yakın gelecekte keskin bir yükseliş göreceğiz." dedi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 84 bin 934 artarak 2 milyon 605 bin 539'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 39 artışla 18 bin 750'ye yükseldi.

Son bir günde 276 bin 308 kişiye virüs testi yapıldı. 40 bin 55 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 734 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.