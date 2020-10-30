Singapur'da Kovid-19'u nefesten tespit edebilen cihaz geliştirildi - Son Dakika

AsiaNews sitesinin haberine göre, Singapur'da Ulusal Üniversite'ye bağlı Breathonix şirketi, nefes yoluyla Kovid-19 virüsünü belirleyen cihaz geliştirdiğini bildirdi.

Singapur 'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nefesten dakikalar içerisinde belirleyen bir cihaz geliştirildi.

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