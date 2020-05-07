Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bin 900'ü aştı - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 900'ü geçti.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 741 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 20 bin 939'a ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 5'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanların çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 1634 kişi iyileşirken, 19 bin 285 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırdığı kısmi tecrit önlemlerinin kaldırılabilmesi için günlük Kovid-19 vaka artışının uzun bir süre boyunca sıfıra veya tek haneli rakamlara düşmesi gerektiğini belirtmişti.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının kitlesel yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.