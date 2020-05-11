Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 800'ü geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 800'ü geçti - Son Dakika

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 800'ü geçti

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 23 bin 800'ü aştı.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 800'ü geçti, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 23 bin 800'ü aştı.

"The Straits Times"da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 486 artarak 23 bin 822'ye ulaştığını açıkladı.

Kovid-19 testlerinin yapıldığı bir laboratuvardaki bir test kitinin ekipmanları yeniden ayarlandığı için vaka sayısının kısmen düşük olduğu belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca ikisinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanların ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.


Ülkede virüs tespit edilen 2 bin 721 kişi iyileşirken, 21 bin 81 kişinin tedavisi sürüyor.


33 Kovid- 19 teşhisi yanlışlıkla konuldu

Diğer yandan Sağlık Bakanlığından dün geç saatlerde yapılan açıklamada, söz konusu laboratuvardaki bir test kitinin ekipman ayarından kaynaklanan sorun nedeniyle 33 test sonucunun yanlışlıkla pozitif açıklandığı kaydedildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarı'nda yeniden yapılan testlerde 33 kişinin sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı. Bu laboratuvardaki tüm testlerin durdurulduğu ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Testlerde yanlışlıkla negatif sonuç alınmadığına dikkati çekildi.

Kademeli geçiş 12 Mayıs'ta

Singapur İşgücü Bakanlığı, firmaların iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürebilmesi için birtakım önlemler alınması, fiziksel etkileşimin azaltılması ve sosyal mesafenin sağlanması şartlarını getirdi.

Ülkede, kuaförler, çamaşırhaneler, bazı gıda perakendecileri ve evcil hayvan malzemeleri satışı yapan iş yerleri gibi bazı işletmelerin, yarın itibarıyla kademeli açılacağı duyurulmuştu.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının kitlesel yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.


Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.

Güneydoğu Asya, Singapur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:20 Kaynak: AA


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