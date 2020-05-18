Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 300'ü geçti - Son Dakika

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 300'ü geçti

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28 bin 300'ü aştı.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 300'ü geçti, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28 bin 300'ü aştı.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 305 Kovid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 28 bin 343'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, bir laboratuvarın test aygıtlarının ayarında yaşanan sorun nedeniyle teste ara verilmesi üzerine vaka sayısındaki günlük artışın, önceki günlere nazaran daha az kaydedildiği bildirildi.

Yeni vakalardan yalnızca 2'sinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalan çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede, virüs tespit edilen 9 bin 340 kişi iyileşirken, 18 bin 981 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Singapur'da, kuaförler, çamaşırhaneler, bazı gıda perakendecileri ile evcil hayvan malzemeleri satışı yapan iş yerleri gibi bazı işletmeler 12 Mayıs'ta kademeli açılmaya başlamıştı.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.

İlaç ihracatı yüzde 174,3 arttı

Öte yandan nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada uygulanan karantina tedbirleri ve küresel ticaretteki daralma nedeniyle ihracatın yılık bazda azalması beklenirken, ilaç ihracatında artış görüldü.

Hükümetin açıkladığı dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı. İlaç ihracatının yıllık bazda yüzde 174,3 artması bunda etkili oldu.

Asya-Pasifik bölgesindeki merkezi konumu nedeniyle ticaret ve finans merkezi olan ada ülkesinde ihracat önceki aya göre yüzde 12,7, ithalat ise yüzde 13 azaldı. Toplam dış ticaret hacminde yüzde 12,8 azalma görüldü.

Ülkenin Çin, Hong Kong, Malezya, Endonezya ve Tayland'a ihracatı azalırken, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya'ya ihracatı arttı.

Güneydoğu Asya, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 300'ü geçti - Son Dakika

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