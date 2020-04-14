Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini aştı - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıs 3 bini geçti.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 334 artarak 3 bin 252'ye yükseldi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nden (NCID) yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Singapur vatandaşı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Son ölümle salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldi.

Vakaların çoğu yabancı işçi misafirhanelerinden

Yeni vakalardan 176'sının geçici misafirhanelerde toplu olarak yaşayan yabancı işçilerin arasından çıktığı, 22 vakanın daha önce tespit edilen başka vakalarla bağlantılı olduğu, kaynağı bilinmeyen 114 yeni vakanın ise temas geçmişlerinin araştırıldığı belirtildi.

Ülkede, yabancı işçiler arasında Kovid-19'un yoğun görülmesi üzerine 6 Nisan'da, işçilerin yaşadığı misafirhanelerin bulunduğu iki bölgede, yaklaşık 20 bin işçinin 14 gün karantinaya alınmasına kara verilmişti.

Söz konusu misafirhanelerde yaşayanlar arasında şu ana dek 718 kişide virüse rastlandı.

Tekil vakaların temas geçmişinin izi sürülüyor

5,6 milyon nüfuslu bir kent devleti olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı. Ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalarla mart ayı boyunca günlük 100'ün altında seyreden yeni vaka sayısı, 5 Nisan'da ilk kez 100'ün üzerine çıkmıştı.

Ülkede dün 384 yeni vaka kaydedilmişti. Bu, ilk vakanın görüldüğü 23 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük artış oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, şu ana kadar dünyada 1 milyon 950 bine yakın kişiye bulaşırken, virüs nedeniyle 120 binden fazla insan hayatını kaybetti.