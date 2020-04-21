Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı - Son Dakika
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Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı

7 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 binin üzerine çıktı.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 binin üzerine çıktı.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1111 yeni Kovid-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 9 bin 125'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 20'sinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler, diğer vakaların çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişiler olduğu belirtildi.

Ülkede, yabancı işçiler arasında Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine şimdiye kadar toplam 19 yabancı işçi misafirhanesi "izolasyon alanı" ilan edildi.

Singapur'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a ilk rastlandığı 23 Ocak'tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek günlük artış, dün 1426 vakanın tespit edilmesiyle kayda geçmişti.

Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırdığı kısmi tecridin 4 hafta daha uygulanacağını açıkladı.

Lee, ülkede iki hafta önce 4 Mayıs'a kadar uygulamaya konulan, çoğu iş yeri ve okulların geçici olarak kapatılması dahil Kovid-19'a karşı alınan sıkı önlemlerin, 1 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti.

Singapur'da, 7 Nisan'dan itibaren 30 gün boyunca kilit sektörler ve zorunlu ihtiyaçları karşılayan işletmeler dışındaki tüm iş yerlerinin kapatılacağı ve tüm okulların uzaktan eğitime geçeceği açıklanmıştı.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

5,6 milyon nüfuslu bir kent devlet olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı. Ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırdı.

Yabancı işçiler arasında Kovid-19'un yoğun görülmesi üzerine 6 Nisan'da bu kişilerin kaldığı 11 misafirhanede ikamet eden 20 binden fazla kişi karantinaya alınmıştı. Singapur'da, 10 Nisan'da, misafirhanelerde kalan yabancı işçiler arasında yeni tip koronavirüsün bulaşmasını engellemek için "sağlıklı" yabancı işçilerin, kaldıkları misafirhanelerden askeri kamplara ya da yüzer otellere yerleştirileceği bildirilmişti.

Tayland'da bir aydan fazla süre sonra en düşük vaka artışı

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland'da yeni tip koronavirüs salgınında 14 Mart'tan bu yana, son 24 saatte en düşük vaka artışı görüldü.

Hükümet, ülkede 19 yeni vaka tespit edildiğini ve böylece Tayland'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısının 2 bin 811'e yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın son üç gündür azaldığı ülkede, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle şimdiye kadar yaşanan toplam can kaybı 48 oldu.

Tayland'da bugüne kadar, Kovid-19 bulaştıktan sonra iyileşen kişi sayısının 2 bin 108 olduğu kaydedildi.

Güneydoğu Asya, Singapur, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:56 Kaynak: AA

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