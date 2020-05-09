Singapur'da Kovid-19 vakası sayısı 22 bini geçti - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 22 bin 400'ü aştı.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 753 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 22 bin 460'a ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 9'unun Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanların çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu belirtildi.



Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.



Ülkede Kovid-19'a yakalanan 2 bin 40 kişi iyileşirken, 20 bin 400 kişinin tedavisi devam ediyor.



Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülkede yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırdığı kısmi tecrit önlemlerinin kaldırılabilmesi için günlük vaka artışının uzun bir süre boyunca sıfıra veya tek haneli rakamlara düşmesi gerektiğini belirtmişti.



"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının kitlesel yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.