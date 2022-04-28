Singapur'da Malezyalı idam mahkumunun infazı durduruldu - Son Dakika
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Singapur'da Malezyalı idam mahkumunun infazı durduruldu

28.04.2022 13:43
Singapur'da Malezyalı idam mahkumunun infazı durduruldu

KUALA Singapur'da idam cezasına çarptırılan Malezyalı mahkumun infazının durdurulmasına karar verildi.

KUALA Singapur'da idam cezasına çarptırılan Malezyalı mahkumun infazının durdurulmasına karar verildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Singapurlu avukat M. Ravi, Singapur Yüksek Mahkemesinin, "hapishane yazışmalarının kötüye kullanıldığına ilişkin yasal itirazı 20 Mayıs'taki duruşmada değerlendirene kadar" Malezyalı idam mahkumu Datchinamurthy Kataiah'ın infazının durdurulmasına hükmettiğini belirtti.

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanan ve idam cezasına çarptırılan Datchinamurthy Kataiah'ın yarın infaz edilmesi bekleniyordu.

Söz konusu karar, zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı Nagaenthran Dharmalingam'ın dün Singapur'da idam edilmesinin hemen ardından geldi.

Nagaenthran Dharmalingam'ın idam edilmesi, birçok ülke ve insan hakları örgütünün tepkisine neden olmuştu.

Singapur'da 2011'de yaklaşık 45 kilogram "diamorfin" uyuşturucu maddesi kaçakçılığından suçlanan 36 yaşındaki Datchinamurthy, 2015'te ülkedeki uyuşturucuyla mücadele yasaları kapsamında ölüm cezasına çarptırılmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Singapur, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da Malezyalı idam mahkumunun infazı durduruldu - Son Dakika


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