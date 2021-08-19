Singapur'da maske takmadığı için hapse atılan İngiliz serbest bırakıldı - Son Dakika

Singapur'da mahkeme, şubatta karantinadayken kaldığı otelden kaçan bir İngiliz vatandaşına da 2 haftalık hapis cezası vermişti.

Yetkililer, Glynn'in 19 Temmuz-4 Ağustos'ta cezaevinde ve daha sonra Akıl Sağlığı Enstitüsünde kaldıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Channel News Asia'daki habere göre, 40 yaşındaki Glynn temmuzda maske takmadığı için tutuklandı.

Singapur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske takmadığı için cezaevine konulan İngiliz vatandaşı Benjamin Glynn serbest bırakıldı.

Anne ve kızın katilinden kan donduran itiraf! Cinayetlerden önce arayıp "Kızını vermezsen kötü olur" demiş

Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi

Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı

Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu