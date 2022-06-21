Singapur'da maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika
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Singapur'da maymun çiçeği vakası görüldü

21.06.2022 19:00
Singapur'da maymun çiçeği vakası görüldü

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da maymun çiçeği vakası görüldüğü bildirildi.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da maymun çiçeği vakası görüldüğü bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vakası tespit edildiği doğrulandı.

Açıklamada, İngiliz vatandaşı 42 yaşındaki hastanın uçuş görevlisi olarak 15-17 Haziran tarihleri arasında Singapur'da olduğu ve 19 Haziran'da ülkeye tekrar giriş yaptığı belirtildi.

Uçuş görevlisine yapılan maymun çiçeği testinin dün pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde tutulan hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve kendisiyle temas etmiş olabileceği tahmin edilen kişilerin takip sürecinin sürdüğü bildirildi.

Söz konusu hastanın, 14 Haziran'da baş ağrısı ve 16 Haziran'da ateş şikayetinde bulunduğu, semptomlar daha sonra geçmesine rağmen 19 Haziran'da derisinde dökülmeler meydana geldiği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanın 19 Haziran gecesi telekonsültasyon yoluyla tıbbi yardım istediği ve daha detaylı araştırma için 20 Haziran'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'ne nakledildiği belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

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