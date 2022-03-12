Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu

12.03.2022 16:18
Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu

Singapur'da polisin, bir grup su samurunun caddeden güvenle karşıya geçmesi için trafiği durdurduğu görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

Singapur'da polisin, bir grup su samurunun caddeden güvenle karşıya geçmesi için trafiği durdurduğu görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

BBC'de yer alan habere göre, Başkanlık Sarayı Istana yakınındaki, ülkenin en işlek caddelerinden Orchard'da karşıya geçmeyi bekleyen 10 su samuru polisin dikkatini çekti.

Sarayı korumakla görevli polis, hayvanların güvenli şekilde caddeyi geçmesi için trafiği durdurdu.

Araçların durduğu sırada peş peşe karşıya geçen su samurlarının görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

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Singapur, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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