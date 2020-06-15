Singapur'da son 24 saatte 214, Güney Kore'de 37 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 214, Güney Kore'de 37 yeni vaka tespit edildi.

The Straits Times'daki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 214 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısının 40 bin 818'e yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca 3'ünün ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da yeni tip koronavirüs tespit edilen 29 bin 589 kişi iyileşirken halen 11 bin 203 aktif vaka bulunuyor.

Singapur Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Güney Kore'de 37 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 37 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 121'e yükseldi, virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 277 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 730 kişi iyileşti, tedavisi süren 1114 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.