Singapur'da son 24 saatte 463 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Singapur'da son 24 saatte 463 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Channel News Asia'daki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 463 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 39 bin 850'ye yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca 8'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs tespit edilen 27 bin 286 kişi iyileşirken, halen 12 bin 539 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Pekin'de okulların açılışı ertelendi

Çin'in başkenti Pekin'de, yaklaşık 2 ayın ardından tekrar yeni tip koronavirüs vakaları görülmesi üzerine gelecek hafta ilkokulların ilk üç sınıfı için yeniden okullarda ders başı yapma planı askıya alındı.

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak için okulların açılışının ertelendiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberinde, Pekin'de dün, 56 günün ardından ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından bugün de 2 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Yerel yetkililer, dün, aralıklı ateş şikayetiyle bir kliniğe başvuran ancak virüse dair başka belirti göstermeyen 52 yaşındaki söz konusu ilk hastaya Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklamıştı. Bu kişinin, 2 haftadan fazla süredir Pekin'den ayrılmadığını ve şehir dışından kimseyle teması olmadığını söylediği aktarılmıştı.

Yerel basında çıkan haberde, yaklaşık 2 ayın ardından kentte virüs tespit edilen ilk kişinin, 3 Haziran'da bir markete gittiği ve alışveriş yaptığı bu marketin dezenfekte edilmek üzere kapatıldığı kaydedildi.

Pekin'deki 3 yeni vakanın birbiriyle bağlantısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 83 bin 64 kişide virüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.