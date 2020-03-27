Singapur'da sosyal mesafeyi korumayanlara para ve hapis cezası - Son Dakika

Singapur'da sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlara 6 aydan başlayan hapis cezası veya 7 bin dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.



Singapur'da korona virüs vaka sayısının 683'e yükselmesinin ardından tedbirler artıyor. Hükümet, sosyal mesafeyi korumaya Singapurlulara karşı sert tedbirler alıyor. Sosyal mesafeyi korumayanlar para yada hapis cezası bekliyor. Cezalar 6 aydan başlayan hapis veya 7 bin dolarlık para cezası olacak. Karar, Nisan sonuna kadar uygulanacak.



Öte yandan Singapur hükümeti barları ve gece kulüplerini kapattı. Bir düzineden fazla insanın toplanmasını kısıtladı ve büyük etkinlikleri de yasakladı. - SİNGAPUR