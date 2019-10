Singapur'da Türk Rüzgarı: Belgin Aksoy'dan anlamlı mesaj

Bu yıl 13.sü düzenlenen Global Wellness Summit – Dünya İyi Yaşam Zirvesi, " Asya'da Wellness'a Yön Vermek" temasıyla düzenlendi.

Global Wellness Summit – Dünya İyi Yaşam Zirvesi, dünyadaki wellness liderlerini ve vizyonerlerini 4,2 trilyon dolarlık Wellness ekonomisinin geleceğini şekillendirmek ve sektörü olumlu yönde etkilemek üzere bir araya getiriyor.

ZİRVEYE BELGİN AKSOY DAMGASI!

Türkiye'den dünyaya yayılan Global Wellness Day'nin Yaratıcısı Belgin Aksoy, bu yıl 13.sü düzenlenen Global Wellness Summit'e damgasını vurdu.

Belgin Aksoy, üç gün süren zirvenin ilk günü, "Global Wellness Day: Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir!"konu başlığı ile düzenlenen interaktif öğle yemeğini yönetti.

"90 YAŞINDAKI KENDİNİZDEN BİR MESAJ"

Zirvenin 3. gününde ise Belgin Aksoy, ana sahnede gerçekleştirdiği "Message from your 90-year-old self"/ "90 yaşındaki kendinizden bir mesaj" başlıklı konuşmasıyla katılımcıların büyük ilgisini topladı ve ayakta alkışlandı.

Konuşmasına "Dünya nüfusu bugün 7,5 milyar, tarih boyunca hiç bu kadar kalabalık ve yaşlı olmamıştık. 2050'de dünya üzerindeki yaşlı nüfusu 2 katına çıkmış olacak ve her beş kişiden biri yaşlı sayılacak", diyerek başlayan Belgin Aksoy sözlerine, "İnsan ömrünün uzaması güzel elbette. Ancak bu durum akla başka soruları getiriyor. Daha uzun bir ömrümüz var, peki uzayan hayatımız sağlıklı mı? Yaşamımıza eklenen yıllar bizi gerçekten mutlu ediyor mu? Daha uzun bir hayata gerçekten hazır mıyız? Yanıtlar iç açıcı değil. Depresyon ve mutsuzluk global seviyede artmaya devam ediyor. İyi beslenmiyoruz, yeterince hareket etmiyoruz ve biz yaşlandıkça hayatımıza yeni hastalıklar ve sorunlar ekleniyor. Bu yüzden sevdiklerimizle, sevdiğimiz şeyleri yaparak geçen uzun bir ömürden daha büyük bir lütuf olamaz. Bunu 90 yaşımıza gelmeden... Şimdi fark edelim" diye devam etti.

İki sene önce Miami'de gerçekleşen Global Wellness Summit'de çocuklar için iyi yaşamın önemine dikkat çeken Belgin Aksoy, bu yıl ise insan ömrünün uzamasıyla yaşlıların yaşamlarında alınması gereken önemlerle ilgili istatistiki bilgiler verdi.

Sunumun sonunda Belgin Aksoy'un Global Wellness Day Elçisi ve yaşları 80 ile 90 arasında değişen 20 Singapurluyu, Doris Day'in "Enjoy Your Life" şarkısıyla sahneye davet etmesine kayıtsız kalamayan katılımcıların dans ederek ve ayakta alkışlayarak eşlik etmeleri zirveye damgasını vurdu.

Bir sonraki Global Wellness Summit 10-13 Kasım, 2020'de Tel Aviv'de gerçekleşecek.