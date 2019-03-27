Son Dakika Haberleri: Singapur'da Yangın Paniği: 500 Kişi Tahliye Edildi

Singapur'da Yangın Paniği: 500 Kişi Tahliye Edildi

1 saat önce

- Singapur'da yangın paniği: 500 kişi tahliye edildiSİNGAPUR - Singapur'un başkenti Singapur'un en işlek caddelerinden olan Scotts Caddesi'nde dünyaca ünlü oteller zincirine ait bir otelde yangın çıktı.

- Singapur'da yangın paniği: 500 kişi tahliye edildi

SİNGAPUR - Singapur'un başkenti Singapur'un en işlek caddelerinden olan Scotts Caddesi'nde dünyaca ünlü oteller zincirine ait bir otelde yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başkent Singapur'un Scotts Caddesi'nde dünyaca ünlü oteller zincirine ait bir otelin ikinci katında bulunan mutfakta yangın çıktı. Yangın alarmının çalmasıyla birlikte otel müşterileri kendilerini dışarıya attı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve kurtarma ekipleri otelin içinde bulunan 500 kişiyi tahliye etti. Yangının büyük oranda söndürüldüğü ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

Singapur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:24:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Singapur'da Yangın Paniği: 500 Kişi Tahliye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]