Singapur'da Yangın Paniği: 500 Kişi Tahliye Edildi
1 saat önce
- Singapur'da yangın paniği: 500 kişi tahliye edildiSİNGAPUR - Singapur'un başkenti Singapur'un en işlek caddelerinden olan Scotts Caddesi'nde dünyaca ünlü oteller zincirine ait bir otelde yangın çıktı.
- Singapur
'da yangın paniği: 500 kişi tahliye edildi
SİNGAPUR - Singapur'un başkenti Singapur'un en işlek caddelerinden olan Scotts Caddesi'nde dünyaca ünlü oteller zincirine ait bir otelde yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başkent Singapur'un Scotts Caddesi'nde dünyaca ünlü oteller zincirine ait bir otelin ikinci katında bulunan mutfakta yangın çıktı. Yangın alarmının çalmasıyla birlikte otel müşterileri kendilerini dışarıya attı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve kurtarma ekipleri otelin içinde bulunan 500 kişiyi tahliye etti. Yangının büyük oranda söndürüldüğü ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:32 Kaynak: İHA
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