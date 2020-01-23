Singapur'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
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Singapur'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü

6 saat önce

Singapur'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Singapur'da yeni tip koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

Singapur'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'ta ailesiyle Singapur'a gelen Vuhan'da yaşayan 66 yaşındaki Çinli bir erkekte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, yoldayken boğazı ağrıyan, ertesi gün ateşi çıkan ve öksürmeye başlayan Çinli hastanın karantinaya alındığını duyurdu.

Hastaya yapılan testlerin bugün çıkan sonuçlarının, yeni tip koronavirüs taşıdığını ortaya koyduğu belirtildi.

Çinli adamın yakın temas içinde bulunduğu kişilerin ve uçakta yakınında oturanların da izinin sürüldüğü, 37 yaşındaki oğlunun ise "şüpheli vaka" olarak müşahade altına alındığı kaydedildi.

Koronavirüs salgını?

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.?

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.?

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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