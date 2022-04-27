Singapur'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı idam edildi - Son Dakika
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Singapur'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı idam edildi

27.04.2022 10:05
Singapur'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı idam edildi

KUALA Singapur'da uyuşturucu davasında hüküm giyen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalının idam edildiği bildirildi.

KUALA Singapur'da uyuşturucu davasında hüküm giyen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalının idam edildiği bildirildi.

Ailesinin temyiz mahkemesine sunduğu son itiraz başvurusunun da reddedilmesinin ardından zihinsel engelli olduğu aktarılan Malezyalı Nagaenthran K. Dharmalingam'ın idam cezasının uygulandığı kaydedildi.

Nagaenthran'ın ailesi ve idam karşıtı aktivistler, tartışmalı idam cezasının bugün uygulandığını doğruladı.

Sivil toplum kuruluşu Reprieve'nin direktörü Maya Foa, "Nagaenthran Dharmalingam ismi, trajik bir adalet hatasının kurbanı olarak tarihe geçecek." dedi.

Davayı takip eden insan hakları savunucuları ve avukatlar, Nagaenthran'ın IQ'sunun 69 olduğunu, zihinsel engelli veya akıl hastası olan bir kişinin infazının uluslararası insan hakları hukuku kapsamında yasaklandığını ifade etmiş ve cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep etmişti.

Singapur mahkemeleri, psikiyatristlerin mahkemede verdiği ifadelere dayanarak mahkumun zihinsel engelli olmadığına ve suç anında eylemlerini anladığına karar vermişti.

Güvenlik güçlerince 10 yıldan fazla süre önce üzerinde eroin paketi ele geçirilen Nagaenthran K. Dharmalingam, Singapur'daki sert uyuşturucuyla mücadele yasaları uyarınca ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Sanığın ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi talebi olumsuz sonuçlanmış, 2021'de yapılan devlet başkanı affına yönelik başvuru da reddedilmişti.

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Uyuşturucu, Singapur, Engelli, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı idam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Singapur'da zihinsel engelli olduğu belirtilen Malezyalı idam edildi - Son Dakika
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