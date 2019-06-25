Son Dakika Haberleri: Singapur'dan uçak seferlerini aksatan İHA'lara ilişkin soruşturma
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Singapur'dan uçak seferlerini aksatan İHA'lara ilişkin soruşturma

1 saat önce

Singapur'da Changi Havalimanı çevresinde uçan insansız hava araçlarının (İHA), son günlerde 63 uçak seferinde gecikmeye ya da güzergahın değiştirilmesine neden olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Singapur'dan uçak seferlerini aksatan İHA'lara ilişkin soruşturma, System.String[]
Singapur'da Changi Havalimanı çevresinde uçan insansız hava araçlarının (İHA), son günlerde 63 uçak seferinde gecikmeye ya da güzergahın değiştirilmesine neden olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Singapur Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, önceki gece "kötü hava koşulları ve izinsiz İHA faaliyetleri nedeniyle" havalimanında 18 uçuşun ertelendiği ve 7 uçuşun güzergahının değiştirildiği belirtildi.
Açıklamada, geçen hafta salı ve çarşamba günleri havalimanı yakınlarında uçan İHA'ların varlığının doğrulandığı kaydedilirken, bu durumun, pistin aralıklı olarak kapanmasına, 37 uçuşun gecikmesine ve Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden bir uçağın yönlendirilmesine neden olduğu ifade edildi.
Yetkililer, Singapur Sivil Havacılık İdaresi, Changi Havalimanı Grubu, Singapur Silahlı Kuvvetleri ve Singapur Polis Gücü'nden oluşan çok kuruluşlu bir ekibin, söz konusu İHA'lara yönelik "arama ve yerini tespit etme operasyonları için harekete geçirildiğini" bildirdi.
Konuya ilişkin soruşturmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, İHA'ların sayısı ve bunları kullananlar hakkında bilgi paylaşmadı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Singapur, Güncel
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