Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip - Son Dakika

Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip

23.05.2021 15:35
Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 'Singapur Pazarı ve Ticaret Fırsatları' webinarı düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 'Singapur Pazarı ve Ticaret Fırsatları' webinarı düzenlendi. Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, tarım alanının yetersizliği sebebiyle gıda güvenliği açısından tamamen dışarıya bağlı olan Singapur'un gıda firmaları için önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bursa iş dünyasının pandemi döneminde farklı ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmek için düzenlenen webinarlar serisi devam ediyor. Şimdiye kadar 50'ye yakın online buluşmaya imza atan BTSO, iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla 'Singapur Pazarı ve Ticaret Fırsatları' seminerini gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan, Singapur pazarı hakkında bilgiler verdi.

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Singapur'un lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile güneydoğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezi olduğunu kaydetti. Singapur'un yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşabilmek açısından pek çok ülke tarafından da merkez olarak kullanıldığını ifade eden Şener, "Pandemi öncesinde ülkemiz ile Singapur arasında yıllık 900 milyon dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimizin yeni dönemde çok daha yüksek bir seviyede gerçekleşmesini ve bölgede faaliyet gösteren firmalarımızın daha etkin bir konuma ulaşmasını arzu ediyoruz. Bursa'dan Singapur'a ihracat gerçekleştiren 117 firmamız var. Bursa ile Singapur arasındaki ticaret hacmi 10 milyon sınırının oldukça altında. Singapur ile Bursa arasındaki ticareti geliştirme gayretimizle birlikte özellikle ileri teknolojili üretim potansiyeline sahip uluslararası yatırımcıları da kentimize bekliyoruz." dedi.

"Üretime büyük önem veriyorlar"

Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Singapur'un Türkiye'ye değer veren bir ülke olduğunu belirterek, ülkenin Avrupa'daki 6 büyükelçiliğinden birisinin Türkiye'de olduğunu hatırlattı. Singapur'un 6 milyon nüfusa, 720 kilometrekare alana sahip olduğunu ifade eden Gönenli, "Ülkenin 2020 yılında 340 milyar dolar bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu görüyoruz. Dış ticaret hacmi 700 milyar dolar. Avrupa ölçeğinde konuştuğumuzda hem bir İsviçre'ye hem de bir Hollanda'ya benzetmemiz mümkün. Burası bir ticaret ve finans merkezi. Singapurlular üretime önem veriyor." diye konuştu.

Yatırım yapmak isteyenlere öneriler

"Singapur'da ham madde ve yarı işlenmiş maddelerin ihracatında ilerlemeler kaydedilebilir." önerisinde bulunan Gönenli, şöyle konuştu: "Singapur bölgede bir çekim merkezi olmanın yanı sıra referans niteliği taşıyor. Singapur ile iş yapan şirketlerin Asya bölgesinde çok daha kolay iş yapmaları, orada çok daha itibar görmeleri mümkün. 2017 yılında Türkiye ile Singapur arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Bu sayede daha geniş bir alana erişim imkanımız bulunuyor. 3 hususun altını çizmek istiyorum. Birincisi Singapur katma değer üreten bir ülke. Ham madde ve yarı işlenmiş mamuller konusunda büyük potansiyel var. Bunun ötesinde yatırım için de potansiyel var. Singapur'a yatırım imkanları düşünülebilir."

Singapur'da tarım noktasında yatırımların yapılabileceğini ifade eden Gönenli, "Ülkede tarım yok. Gıda güvenliği açısından tamamen dışarıya bağlı. Gıda teminin çeşitlendirilmesi için uğraşıyorlar. Türkiye pazarına da ayrı bir önem veriyorlar. Bu anlamda Singapur ve Türkiye arasında ciddi potansiyel var. Ayrıca Singapur ile yapılan işin daha büyük coğrafyalarda ilave kapılar açması mümkün. Bu da altını çizmek istediğim 3. husus. Büyükelçiliğimizin ve ticaret müşavirliğimizin iş dünyası temsilcilerine kapıları sonuna kadar açık." dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Türkiye'den kalabalık bir heyetle 2019 yılında Malezya ve Singapur'a ziyarette bulunduklarını, o günden sonra birçok firmanın Singapur ile ticaret yapmaya başladığını söyledi.

Programda Singapur Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan, ülkenin sahip olduğu ekonomik potansiyel ve avantajları başta olmak üzere farklı başlıklarda katılımcılara önemli bilgiler verdi. - BURSA

Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip
Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip

Singapur, Türkiye, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı

Son Dakika Haberleri
16:01 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı!
15:59 Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
15:38 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük
15:14 Rize'deki gerginliğin ardından vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başladı
15:11 Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi
14:40 Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor
14:31 Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı, Arda Turan getiriyor
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı!         
16:02
Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda         
15:57
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti         
15:40
Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi         
15:12
Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!         
14:46
Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor         
14:40
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 16:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Singapur gıda firmaları için büyük potansiyele sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement