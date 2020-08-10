Singapur Hava Yolları İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor - Son Dakika

SİNGAPUR Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle ara verdiği İstanbul uçuşlarına 5 aylık aranın ardından yeniden başlıyor. 26 Ağustos'tan itibaren başlayacak Singapur-İstanbul seferleri haftada bir kez karşılıklı gerçekleşecek.

Singapur Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs pandemisi gerekçesiyle 24 Mart'ta durdurulan Singapur-İstanbul seferlerinin 26 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağı duyuruldu. İlk etapta haftada bir kez olmak üzere düzenlenecek seferlerin, pandemi öncesinde olduğu gibi Airbus A350-900 tipi uçaklarla gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada seferlerin yeni normalde yolcuların konforu ve sağlığı için alınan tüm tedbirlerin alınarak yapılacağı kaydedildi.

"TÜM ÖNLEMLER DEVREDE OLACAK"Singapur Hava Yolları tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uçuşlara devam edilirken yeni normalde yolcuların konforu ve güvenliği için alınan tüm önlemler devrede olacak. Sağlık sektörü uzmanları, kanun koyucular, iş ortaklarımızın tavsiyeleri ve yolcularımızdan gelen geri bildirimler sonucu geliştirdiğimiz bu önlemler uçak içinde ve seyahat boyunca güvenli bir ortam oluşturarak en iyi seviyede deneyim sağlamamıza olanak verdi. Uçuş öncesi aşamada, havaalanında, uçakta ve varış havaalanında alınan sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi içeren yeni bir çevrimiçi broşür de mevcuttur. Bu e-broşür tüm yolcularımıza uçuşlarından önce gönderilecektir."

Öte yandan, pandemi öncesi Singapur Hava Yolları, İstanbul'a kış tarifesinde haftada 4, yaz tarifesinde ise 5 kez karşılıklı sefer düzenliyordu.

- İstanbul