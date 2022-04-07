Singapur Hükümeti Turizm İçin Fon Ayırdı - Son Dakika

SİNGAPUR, 7 Nisan (Xinhua) — Singapur'da Merlion Parkı'nı ziyaret eden insanlar görülüyor, 7 Nisan 2022. Çarşamba günü Turizm Sektörü Konferansı'nda konuşan Singapur Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Alvin Tan, Singapur hükümetinin turizm endüstrisindeki toparlanmaya destek olmak için yaklaşık 500 milyon Singapur doları (yaklaşık 367,55 milyon ABD doları) tutarında bir fon ayırdığını söyledi. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)