Singapur, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları gevşetiyor - Son Dakika

Singapur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede uygulanan kısıtlamaların gevşetileceğini açıkladı.

Singapur hükümeti, ülkede yerel halk arasındaki Kovid-19 vakalarının düşmesi üzerine yarından itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda, yarın itibarıyla berberler, kuaförler, gıda üreticileri ve satış yerleriyle çamaşırhaneler gibi bazı iş yerlerinin açılacağı belirtildi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 5 haftadır kapalı olan bu iş yerlerinde sosyal mesafeye ve virüs tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Halka, iş yerlerine akın etmemeleri tavsiye edilirken, berber ve kuaförlerin randevuyla çalışacağı ve maske takmayanların alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Singapur'da 26 bin 471 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı 21 ölüm gerçekleşti.