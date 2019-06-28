Singapur merkezli kripto para borsasına 4.7 milyon dolarlık saldırı

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Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş