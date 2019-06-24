Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin Ankara'da
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento
Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Türkiye
ve Singapur'un ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
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