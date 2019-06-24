Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:20 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Singapur Parlamento
Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Şentop, Tan Chuan-Jin'i kapıda karşıladı.
İki parlamento başkanı arasında ilk olarak baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
AK Parti'den sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili yeni kanun teklifi
AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ: Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak
Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nde on binlerce vatandaş karşıladı!
Ekrem İmamoğlu'nun oyunu en çok arttırdığı ilçeler belli oldu!