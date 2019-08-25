"Singapur Sözleşmesi" uluslararası ticarette endişeleri giderecek

Türkiye'nin de taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'yle, uluslararası ticaret yapan şirketlerin, arabuluculuk sonucu sağlanan anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin endişelerini büyük oranda ortadan kaldıracağı kaydedildi.

Türkiye'de etkin şekilde kullanılmaya başlanan alternatif çözüm yollarından arabuluculukla ilgili uluslararası alanda önemli bir adım atıldı.

Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu'nun, sınır ötesi ticari işlemlerin öngörülebilirliğinin kuvvetlendirilmesi ve ticaret hukukunun modernleşmesi amacıyla hazırladığı, "Singapur Sözleşmesi" olarak da bilinen "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Birleşmiş Milletler Konvansiyonu"na Türkiye de taraf oldu.

Türkiye ile ABD, Çin ve İran'ın da aralarında olduğu 46 ülke "Singapur Sözleşmesi"ni ağustos ayı başında Singapur'da imzaladı.

Uzlaşı kültürüne katkı sağlanacak

Edinilen bilgiye göre, sözleşmeyle; yabancı hakem kararlarının tanınması ve icrası hakkında 1958 tarihli New York Konvansiyonu ile tahkim kararları için getirilen "yabancılık unsurlu hakem kararlarının bir başka ülkede infaz edilebilir olması", uluslararası alanda yapılan arabuluculuk anlaşmalarına da getirilecek.

Uluslararası ticaret hukukunda öngörülebilirliğe ve iş insanlarının kendilerini hukuken güvende hissetmesine katkı sağlayacak sözleşme, arabuluculukla sağlanan anlaşmaların gereklerinin taraflarca yerine getirilmesine ilişkin endişeleri büyük oranda ortadan kaldıracak.

Ayrıca, uluslararası ticaret hukukunda uzlaşı kültürünün gelişmesi ile ticaret aktörlerinin kendi sorunlarını çözme becerileri artırılacak.

Örneğin Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketin, İran'daki bir şirket ile uyuşmazlık yaşarsa tarafların "belirli bir paranın ödenmesi" hususunda imzalayacakları arabuluculuk anlaşması ile alacağına kavuşması için İran'da uzun süren yargı sürecine dahil olmasına gerek kalmayacak. Şirket, kısa yoldan alacağını tahsil etme imkanına sahip olabilecek.

Eleştirilen prosedürlerde rahatlama

Sözleşme, halihazırda yatırımcı ile devlet arasındaki uyuşmazlıklarda uygulanan ve eleştirilere neden olan prosedürlerde de rahatlama sağlayacak.

Uyuşmazlıkların çözümünde en sık dile getirilen "çözüm mekanizmalarının yeterince bağımsız olmaması", "uyuşmazlığın çözümünde yeterince söz sahibi olmayan tarafların birbirleri adına yeni fırsatlar yaratmaması" gibi eleştiriler, arabuluculuğun, Singapur Sözleşmesi güvencesiyle, yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılması ile ortadan kaldırılacak.

Singapur Sözleşmesi, Türkiye'de yatırım ortamının gelişmesine katkı sağlayarak, yabancı yatırımların Türkiye'ye çekilmesi açısından da güvence oluşturacak.