Son Dakika Haberleri: Singapur'un 200'üncü Yılına Özel Işık Festivali

Singapur'un 200'üncü Yılına Özel Işık Festivali

57 dakika önce

Asya'nın ticari ve finansal merkezlerinden biri olan Singapur'da yedincisi düzenlenen ışık festivali, şehri rengarenk ışıklara bürüdü.

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Asya'nın ticari ve finansal merkezlerinden biri olan Singapur'da yedincisi düzenlenen ışık festivali, şehri rengarenk ışıklara bürüdü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:34 

Asya, Singapur, Dünya
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