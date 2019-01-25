Singapur'un 200'üncü Yılına Özel Işık Festivali
57 dakika önce
Asya'nın ticari ve finansal merkezlerinden biri olan Singapur'da yedincisi düzenlenen ışık festivali, şehri rengarenk ışıklara bürüdü.
Asya
'nın ticari ve finansal merkezlerinden biri olan Singapur
'da yedincisi düzenlenen ışık festivali, şehri rengarenk ışıklara bürüdü
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:34
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