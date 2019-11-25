Son Dakika Haberleri: Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı
Son Dakika Dünya Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı - Son Dakika Dünya

Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı

6 saat önce

Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti

Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı, System.String[]

Singapur yeni kabul edilen yalan haber kanunu ilk defa bir Facebook paylaşımında uyguladı.


Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti.

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Facebook, Singapur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:24 
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