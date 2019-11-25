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Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı
6 saat önce
Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti
Singapur yeni kabul edilen yalan haber kanunu ilk defa bir Facebook paylaşımında uyguladı.
Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:24
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