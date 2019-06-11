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Singapurlu Bakandan İstanbul Havalimanı'na övgü

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Singapur Çalışma Bakanı Josephine Teo ile bir araya geldi.

Singapurlu Bakandan İstanbul Havalimanı'na övgü, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Singapur Çalışma Bakanı Josephine Teo ile bir araya geldi.
Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Singapurlu kadın mevkidaşı Teo ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
ILO'nun merkezindeki görüşmede, Bakan Teo Türkiye'yi yakından tanıdığını belirterek İstanbul ve Antalya'yı gezme fırsatı bulduğunu söyledi.
İstanbul'dan övgüyle bahseden Teo, "İstanbul'da çayımı alıp Boğaz'ı seyretmek müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin eşsiz bir stratejik konuma sahip olduğunu dile getiren Teo, İstanbul Havalimanı'nın müthiş bir potansiyeli harekete geçireceğini dile getirdi.
Görüşmede, iki bakan, ekonomik ve sosyal alanlarda kat edilen iş birliğinin devamı konusunda mutabık kaldı.
Bakanlar ayrıca küresel bazda azalma eğiliminde olan doğum oranlarını artırmaya yönelik çeşitli politikalara değindi. Bu kapsamda ailenin önemi ile evlilik ve çocuk sahibi olmayı destekleyecek politikalar ele aldı.
Bakan Selçuk'a görüşmede, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:08 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, İstanbul, Güncel
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