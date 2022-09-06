Video: Singapurlu Bilim İnsanı: Çin Ekonomisi Ters Esen Rüzgara Rağmen İvme Kazanacak - Son Dakika
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Video: Singapurlu Bilim İnsanı: Çin Ekonomisi Ters Esen Rüzgara Rağmen İvme Kazanacak

06.09.2022 16:30
Video: Singapurlu Bilim İnsanı: Çin Ekonomisi Ters Esen Rüzgara Rağmen İvme Kazanacak

Singapurlu bir bilim insanı, aralarında kırılgan küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam eden ABD faiz oranındaki artışın da bulunduğu dış zorluklara rağmen Çin ekonomisinin 2023'te ivme kazanmasının beklendiğini söyledi.

Singapurlu bir bilim insanı, aralarında kırılgan küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam eden ABD faiz oranındaki artışın da bulunduğu dış zorluklara rağmen Çin ekonomisinin 2023'te ivme kazanmasının beklendiğini söyledi.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Tan Kong Yam, Xinhua ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda, Çin'in güçlü iç talebe sahip büyük ekonomisi sayesinde ABD'nin faiz artırımlarına karşı çok daha az savunmasız olduğunu söyledi.

TAN KONG YAM, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi profesörü:

"Çin, aslında diğer ülkelere kıyasla, ABD'nin faiz artırımına karşı çok daha az savunmasız çünkü Çin büyük bir ekonomi. Büyük bir iç talep pazarı var. Dolayısıyla Çin için kritik olan şey iç politika, bu da iç pazar ve ABD faiz oranına kıyasla tüm ekonomide daha önemli bir itici güç olan her şey anlamına geliyor."

TAN KONG YAM, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi profesörü:

"Şimdi daha ciddi olarak, Çin'in büyük ekonomisi diğer Doğu Asya ülkeleri için de başlıca bir büyüme lokomotifi haline geldi. Çin'in büyümesi diğer Asya ülkeleri için çok önemli çünkü o bu ülkelerin en büyük ticaret ortağı. Dolayısıyla Çin'in diğer Doğu Asya ekonomilerine ve ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmasında en önemli şey Çin'in kendi yurt içi büyümesi, artan yurt içi teşvikler, artan yurt içi büyüme ve ticari güven. Bu da büyümenin artmasına neden olarak Çin GSYİH büyümesini daha yüksek ve diğer Asya ülkeleri için bir lokomotif olarak hareket ettirdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Singapurlu Bilim İnsanı: Çin Ekonomisi Ters Esen Rüzgara Rağmen İvme Kazanacak - Son Dakika

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