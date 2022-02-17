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"Singer 170. Yıl Sergisi" 14 Mart'a kadar izlenebilecek - Son Dakika

"Singer 170. Yıl Sergisi" 14 Mart'a kadar izlenebilecek

17.02.2022 15:31
"Singer 170. Yıl Sergisi" 14 Mart'a kadar izlenebilecek

Singer'in 170. yılına özel olarak oluşturduğu ve Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyarete açılan "Singer 170. Yıl Sergisi" devam ediyor.

Singer'in 170. yılına özel olarak oluşturduğu ve Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyarete açılan "Singer 170. Yıl Sergisi" devam ediyor.

Singer'den yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık 2021'de açılan ve markanın 170 yıllık izlerini taşıyan makine ve materyallerin yer aldığı sergi, yoğun ilgi nedeniyle 14 Mart'a kadar uzatıldı.

Ayrıca çevrim içi ziyaretçiler düşünülerek, sanal müze linki üzerinden de ziyarete açılan "Singer 170. Yıl Sergisi", bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar aracılığıyla da uzaktan gezilip görülebilecek.

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dil seçeneği mevcut olan çevrim içi sergi, "https://singer.com.tr" adresinden izlenebilir.

Yurt dışından ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden toplanan, şahsi koleksiyonlardan temin edilen tarihi makinelerin yanı sıra sergide, yine tarihi değeri olan radyo, makas, kaşık, saat gibi Singer markalı birçok ürün, her biri bambaşka hayatlara dokunan nostaljik fotoğraflar, fatura ve kıymetli belgeler yer alıyor.

Singer 170. Yıl Sergisi 14 Mart'a kadar izlenebilecek
Singer 170. Yıl Sergisi 14 Mart'a kadar izlenebilecek
Singer 170. Yıl Sergisi 14 Mart'a kadar izlenebilecek
Singer 170. Yıl Sergisi 14 Mart'a kadar izlenebilecek

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14 Mart, Singer, Aralık, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Singer 170. Yıl Sergisi' 14 Mart'a kadar izlenebilecek - Son Dakika


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