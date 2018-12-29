Single Müjdesi Verdi

Mahmut Görgen, 2019'un ilk çeyreğinde 2 farklı single çıkartmayı planladığını, 2. çeyreğinde ise 1 single daha çıkartmayı planladığını açıkladı.Single çalışmalarının yanı sıra 2019 senesinde pek çok farklı remix projesi paylaşacağını ve bu yöndeki çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğinide instagram hesabı üzerinden sürekli olarak paylaşıyor.

Müjdeyi Sosyal Medya Hesabından Verdi

27 yaşında olan Müzik Yapımcısı ve DJ Mahmut Görgen instagram hesabı üzerinden ''Yeni projelerimi sizlerle paylaşmak için çok sabırsızlanıyorum.'' ifadeleri ile paylaşımlar yapan ünlü müzik yapımcısı ayrıca ''2019'a bomba gibi projelerle gireceğiz' paylaşımıyla da müzikseverleri meraklandırdı.

Turne Paylaşımları Heyecanlandırdı

Başarılı Müzik Yapımcısı ve DJ yapmış olduğu paylaşımlarda 2019 Mart itibariyle bir turne planlamakta olduklarını ve boş tarihlerin yanı sıraorganizatörler için turne fiyat avantajları olacağını da açıkça dile getirdi. Turne'nin hangi illeri kapsadığı konusunda ise net bir açıklama yapılmadı.

Mahmut Görgen Kimdir?

1991 İstanbul doğumlu olan mahmut Görgen ilk ve orta öğrenimini de İstanbul'da tamamlamıştır. 2007'de amatör olarak Dj'liğe başlamış olan Mahmut Görgen, daha sonrasında aldığı profesyonel eğitimler sayesinde müzik camiasında aranjör olarak ne kadar başarılı olduğunuda herkese kanıtlamış oldu. 2014 Yılından beri başta Akdeniz ve Ege bölgesi olmak üzere pek çok özel organizasyon ve konserde sahne almış ve almaya devam etmektedir. 2017 senesinde ilk Single çalışmasını yayınlayan Görgen'in şu anda dijital platformlarda 3 Single çalışmasına ulaşılabiliyor. Ayrıca onlarca şarkıya yaptığı remixlerde yine web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinde erişime açık bir durumda.