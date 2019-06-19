Son Dakika Haberleri: Siniša Mihajlovic Extends Bologna Contract To 2022
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Siniša Mihajlovic Extends Bologna Contract To 2022

1 saat önce

Serbian manager Siniša Mihajlovic has extended his contract at Bologna until 2022. Mihajlovic joined Bologna for the second time in January 2019 and helped them finish in 10th spot in Serie A.

Serbian manager Siniša Mihajlovic has extended his contract at Bologna until 2022. Mihajlovic joined Bologna for the second time in January 2019 and helped them finish in 10th spot in Serie A.
Siniša Mihajlovic Extends Bologna Contract To 2022
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:06 
serie a, bologna, Spor
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