Siniša Mihajlovic Extends Bologna Contract To 2022
1 saat önce
Serbian manager Siniša Mihajlovic has extended his contract at Bologna until 2022. Mihajlovic joined Bologna for the second time in January 2019 and helped them finish in 10th spot in Serie A.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:06
Serbian manager Siniša Mihajlovic has extended his contract at Bologna
until 2022. Mihajlovic joined Bologna for the second time in January 2019 and helped them finish in 10th spot in Serie A.
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